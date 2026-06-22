Neue Langfristziele von BE Semiconductor (Besi) zeigen, wie stark Künstliche Intelligenz die Chipfertigung verändert. Für Suss Microtec könnte das in neuen Aufträgen münden. Unser jüngst empfohlenes Abstauberlimit von 71,00 Euro bei Suss Microtec blieb bislang außer Reichweite. Die Aktie (113,20 Euro; DE000A1K0235) ist seitdem um 30% gestiegen und notiert kurz vor der Aufnahme in den MDAX (22.6.) auf einem Allzeithoch. Der jüngste Impuls kam am Donnerstag (18.6.) vom Investorentag des Chipausrüsters BE Semiconductor Industries (Besi). Die Niederländer hoben dort ihre langfristige Prognose auf 1,7 Mrd. bis 2,2 Mrd. Euro Umsatz an. Zuvor lag die Spanne bei 1,5 Mrd. bis 1,9 Mrd. Euro. Die Zielspanne für die operative Marge erhöhte Besi am unteren Ende von 40 bis 55% auf 45 bis 55%. Begründet wurde das mit höherer Nachfrage nach Maschinen für leistungsfähigere KI-Chips, neuen Speichertechnologien, optischer Datenübertragung und komplexeren Chipgehäusen. Für Suss Microtec ist das relevant, weil Besi denselben Engpass adressiert. Die nächste Stufe der KI-Infrastruktur hängt nicht nur an schnelleren Rechenchips. Die Chips müssen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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