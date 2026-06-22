© Foto: Arne Dedert/dpaKurz vor Börsenstart in Europa deutet sich ein etwas schwächerer Handel an. Für Verunsicherung sorgen die Verhandlungen zwischen den USA und Iran. Der Ölpreis fällt klar zurück, während sich Gold etwas verteuert.Zu Beginn der neuen Handelswoche zeigen sich die europäischen Aktienmärkte im vorbörslichen Geschäft zurückhaltend. Vor allem geopolitische Entwicklungen im Nahen Osten und die Erwartung wichtiger Konjunkturdaten sorgen für eine abwartende Haltung unter den Anlegern. Für den deutschen Leitindex zeichnet sich ein ruhiger Auftakt ab. Kurz vor dem offiziellen Handelsstart signalisieren Broker-Indikationen ein minimales Minus von 0,1 Prozent (Stand 08:10 Uhr), womit der DAX bei 24.967 …
Enthaltene Werte: US50186Q2021,US67066G1040,JP3436100006,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002745XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,XD0009982XXX,KRD020020XXX,XC0007924XXX,BTC~USDDen vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE