FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Rheinmetall kehren am Montag nach einer Empfehlung von Oddo BHF vorbörslich an ihr Tageshoch vom Freitag zurück. Auf der Handelsplattform Tradegate kosten sie mit 1.221 Euro rund eineinhalb Prozent mehr als zum Xetra-Schluss am Freitag.

Yan Derocles kappte zwar sein Kursziel nach dem schlechten Lauf der Aktien auf 1.670 Euro, stufte sie allerdings auf "Outperform" hoch. Zusammen mit BMW sind Rheinmetall bei rund 20 Prozent Minus die schwächsten Dax-Werte der vergangenen drei Monate.

Die Anleger hatten etwas die Lust an Rüstungswerten verloren und sich zuletzt nicht nur Sorgen um das Tempo beim Umschlag der hohen Auftragsbestände, sondern auch um das Produktangebot bei veränderten Kriegsschwerpunkten gemacht.

Derocles sieht aber inzwischen eine gute Einstiegschance. Bei Rheinmetall bekämen die Anleger "Wachstum zum Discountpreis", schrieb er angesichts eines Bewertungsabschlags von mehr als zwanzig Prozent gegenüber dem Durchschnitt der europäischen Rüstungskonkurrenz. Dabei hätten die Düsseldorfer bis 2030 deutlich dynamischeres Potenzial./ag/zb