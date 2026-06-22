Die BMW-Aktie steht nach deutlichen Verlusten weiter im Fokus der Anleger. Gelingt nach dem Rückgang eine Stabilisierung?Den vollständigen Artikel lesen ...
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