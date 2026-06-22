Oracle zeigte zuletzt eine volatile Kursentwicklung. Wie ordnet sich das Chartbild nach dem Rücksetzer ein?Den vollständigen Artikel lesen ...
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