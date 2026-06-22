Zürich - Der US-Dollar dürfte vorerst die treibende Kraft an den Devisenmärkten bleiben. Zwar haben sich der Iran und die USA am gestrigen Sonntag dann doch zu Gesprächen getroffen, dennoch ist die weitere Marschrichtung nicht sicher. Das Dollar/Franken-Paar geht aktuell zu 0,8080 um, womit es etwas über dem Niveau von Freitagabend notiert. Erst am Freitagmorgen hatte das Paar bei 0,8093 ein Jahreshoch markiert. Auch beim Euro/Dollar-Paar macht sich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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