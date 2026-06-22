Zürich - Die Teilnehmenden des KOF Consensus Forecast prognostizieren in der aktuellen Umfrage für 2026 im Durchschnitt einen Anstieg des realen sportbereinigten Bruttoinlandprodukts (BIP) um 0.9% (März: 1.0%). Die Erwartungen für die realen Ausrüstungs- und Bauinvestitionen werden für das laufenden Jahr nach unten angepasst, während die Inflationserwartungen steigen. Die langfristigen Prognosen bleiben weitgehend unverändert. KonjunkturGemäss dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab