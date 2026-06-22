Der Erdölpreis hat letzte Woche zum ersten Mal seit Anfang März wieder die Marke von 80 US-Dollar unterschritten. Hinter dem Rückgang steht die jüngste Entspannung im Konflikt mit dem Iran. Den Ölpreis zum Gradmesser der Inflation zu erheben, wäre aber ein Irrtum, denn gefährlicher als der Preis ist die Verfügbarkeit. Die amerikanischen Erdölvorräte befinden sich auf dem tiefsten Stand seit 1983. Die Blockade von Hormus hat die Lieferketten für Erdöl, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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