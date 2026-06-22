Mit der Einbeziehung von vier neuen Batteriespeichern hat The Mobility House Energy im Juni die Marke von einem Gigawatt Speicherleistung in der Vermarktung geknackt. Die Leistung verteilt sich auf 47 Anlagen in vier Ländern, darunter befinden sich auch knapp 30 Co-Location-Projekte, bei denen Photovoltaik und Speicher kombiniert sind. Angesichts der weiter steigenden Zahl an negativen Preisstunden an der Strombörse und sinkenden Einspeisevergütungen werden solche Co-Location-Projekte immer mehr zu einer wirtschaftlichen Notwendigkeit für Betreiber. Günstig erzeugter Solarstrom lässt sich so in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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