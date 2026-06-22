Zürich - Die Lage in Nahost bleibt undurchsichtig und folglich startet der Schweizer Aktienmarkt denn auch im Krebsgang in die neue Handelswoche. Händler betonen, dass die Unsicherheit rund um die Friedensverhandlungen zwischen den USA und dem Iran hoch blieben. Im Handel heisst es, Anleger nähmen eine Wartestellung ein, bis sich eine Einigung im Nahen Osten abzeichne. Nach dem Auftakt der Gespräche zwischen den USA und dem Iran in der Schweiz auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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