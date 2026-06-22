Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag halbwegs freundlich in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.055 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, Rheinmetall und RWE, am Ende Adidas, Mercedes-Benz und SAP.



"Der Dax startet von einer konstruktiven Position nahe 25.000 Punkten aus in die neue Handelswoche", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Sah es am Wochenende eher noch danach aus, als könnte die gerade erst getroffene Absichtserklärung im Iran-Konflikt scheitern, sorgen Nachrichten über neu etablierte Kommunikationskanäle und die Einigung auf eine Roadmap in den Verhandlungen für neue Zuversicht."



Den Anlegern genüge schon seit Wochen die Richtung, in die sich der Konflikt entwickele. "Sie kaufen direkt und warten nicht, bis ein Friedensabkommen mit allen Details geschlossen wurde." Solange sich der Konflikt im Groben und Ganzen auf ein diplomatisches Endspiel hin entwickele, gebe es für die Aktienmärkte kaum Grund, die Situation neu zu bewerten.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Montagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1459 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8727 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 79,19 US-Dollar; das waren 138 Cent oder 1,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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