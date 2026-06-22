FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von FMC haben am Montag mit 41,58 Euro wieder einen Höchststand seit Februar erreicht. Richard Felton von Goldman Sachs ist optimistisch, dass der Dialysekonzern Anfang August in seinem Quartalsbericht wieder eine solide operative Ergebnissteigerung ausweisen wird.

In den USA dürfte das Wachstum der Behandlungszahlen auf vergleichbarer Basis (SMTG) aber mau geblieben sein.

Anziehende US-Behandlungszahlen werden von Analysten immer wieder als Schlüssel für eine Neubewertung der Aktien genannt. 2026 haben sie sich zwar inzwischen leicht ins Plus vorgearbeitet. Langfristig gesehen machen sie den Anlegern aber seit dem Jahr 2018 keine Freude.

Im Februar 2018 hatten sie noch fast 94 Euro gekostet, bevor sie bis zum Herbst 2022 rund Dreiviertel an Wert verloren auf rund 26 Euro. Seither versuchen sie sich unter deutlichen Schwankungen an einer Bodenbildung./ag/stk

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