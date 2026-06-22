Aachen - Die beiden Rohde & Schwarz Tochterunternehmen, LANCOM Systems und Rohde & Schwarz Cybersecurity, schliessen sich zu einer Tochtergesellschaft mit dem Namen "Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity GmbH" zusammen. Die Fusion ist das Ergebnis der bereits intensiven und erfolgreichen Zusammenarbeit der beiden Schwesterunternehmen und führt deren komplementäres Lösungsangebot unter dem Dach der Rohde & Schwarz Networks and Cybersecurity GmbH ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab