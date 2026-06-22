Damit die Energiewende gelingt, muss eine Vielzahl dezentraler Anlagen in die Stromverteilnetze integriert werden. Die Zahl der Anschlussgesuche von stationären Batteriespeichern und Rechenzentren boomt ebenfalls. Der Anschlussprozess dieser Anlagen wird zunehmend zum Flaschenhals für die Transformation unseres Energiesystems. Die freie Netzkapazität wird immer knapper und der Netzausbau benötigt Zeit. Antragsteller, zum Beispiel Batteriespeicherentwickler, können die freien Kapazitäten jedoch meist nicht einsehen und die technische Machbarkeit eines Anschlusses somit nicht überprüfen, bevor sie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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