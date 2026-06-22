Die Nordex-Aktie verspürt aktuell wieder mächtig Aufwind. Nachdem es bereits in der letzten Handelswoche um +18% nach oben gegangen ist, setzt der Windkraftanlagenhersteller seinen Aufwärtstrend am Montagmorgen mit einem Kursplus von +3% fort. Was steckt hinter der starken Performance von Nordex und sollten Anleger fast auf dem Allzeithoch noch in die Aktie einsteigen? Rückenwind aus den USA Konkreter Auslöser für den Kursanstieg der Nordex-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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