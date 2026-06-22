Die Münchener Rück-Aktie bewegte sich lange Zeit in einer Handelsspanne zwischen 520 € und 570 €. Seit dem Hoch im April hat das Papier jedoch deutlich nachgegeben und notiert am Montag aktuell bei rund 470 €. Für Anleger stellt sich damit die Frage: Bietet der Kursrückgang eine attraktive Einstiegschance oder drohen weitere Rückschläge? Dividendenrendite wird wieder attraktiver Der Kursrückgang hat einen positiven Nebeneffekt für Einkommensinvestoren: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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