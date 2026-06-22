Zürich - Mit der BX Swiss verfügt die Schweiz über eine zweite Börse neben der dominierenden SIX. Mit einem klaren Fokus auf Retail-Anleger bei günstigen Gebühren und künftig mit einer Digital-Börse will der deutlich kleinere Börsen-Handelsplatz in den kommenden Jahren schnell wachsen und Marktanteile gewinnen. Wo die seit 2018 zur Börse-Stuttgart-Gruppe gehörende BX Swiss ihre Wachstumschance sieht, wird im Gespräch mit Börsenchef Lucas Bruggeman ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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