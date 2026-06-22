Zürich - Der Nahost-Konflikt bleibt auch zum Start dieser Börsenwoche die treibende Kraft an den Finanzmärkten. Dabei betonen Händler wie Ipek Ozkardeskaya von Swissquote die anhaltende Unsicherheit rund um die Friedensgespräche zwischen den USA und dem Iran. Gerade die verschiedenen Wendungen über das Wochenende machten eine klare Beurteilung der aktuellen Lage schwierig, so die Händlerin. Investoren scheinen denn auch tatsächlich eher auf weitere ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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