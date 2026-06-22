Immer mehr Hausbesitzer:innen planen Photovoltaik, Speicher, Wärmeerzeugung und Klimatisierung als zusammenhängendes Energiesystem. Daher bietet Photovoltaik-Spezialist IBC Solar nun auch Klimageräte an. Der Photovoltaik-Großhändler IBC Solar hat mit dem Heiztechnikunternehmen Bosch Home Comfort eine Partnerschaft vereinbart. Mit der Kooperation reagiert das Unternehmen auf die zunehmende Nachfrage nach ganzheitlichen Lösungen im Sanierungs- und Neubausegment. Immer mehr Hausbesitzer:innen planen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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