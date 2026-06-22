Der Zubau von Batteriespeichern in Deutschland hat sich zu Jahresbeginn weiter beschleunigt. Nach Angaben des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) wurden im ersten Quartal 2026 mehr als zwei Gigawattstunden zusätzliche Speicherkapazität installiert. Besonders stark legte das Segment der Großspeicher zu, dessen Zubau gegenüber dem Vorjahresquartal um rund 290 Prozent auf mehr als eine Gigawattstunde stieg. Ob sich dieses Wachstum fortsetzt, ist nach Einschätzung der Unternehmensberatung Enervis jedoch offen. In einer im Auftrag des BSW-Solar erstellten Analyse gehen die Autoren davon aus, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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