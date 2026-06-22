Die internationale Expansion ermöglicht es Werbetreibenden, Zielgruppen entsprechend der lokalen Verbrauchernachfrage anzusprechen

NIQ (NYSE: NIQ), ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, gab heute die Ausweitung seiner GeoPurchase Audiences auf Polen, Belgien, Mexiko und Indonesien bekannt und erweitert damit seine kaufbasierten, geografisch ausgerichteten Zielgruppen auf neue internationale Märkte.

Angesichts immer strengerer Datenschutzbestimmungen und der zunehmenden Abkehr von Identifikatoren wie Cookies benötigen Marketingfachleute neue Wege, um hochwertige Kunden in großem Umfang zu erreichen. GeoPurchase Audiences von NIQ bieten eine Lösung für diese Herausforderung, indem sie Marketingfachleuten dabei helfen, Verbraucher anhand der Nachfrage und nicht nur anhand demografischer Merkmale zu identifizieren und gezielt anzusprechen.

GeoPurchase Audiences helfen Marketingfachleuten dabei, geografische Gebiete zu identifizieren, in denen Verbraucher bestimmte FMCG-Kategorien, Marken oder Untermarken am ehesten kaufen, sodass Medieninvestitionen dort konzentriert werden können, wo die Absatzchancen am größten sind. Durch die Konzentration der Investitionen auf vorrangige Standorte können Marketingfachleute die Zielgruppen ansprechen, die in den Märkten mit dem größten Potenzial von Bedeutung sind. Daher hilft GeoPurchase Audiences Marketingfachleuten dabei, die Medieneffizienz zu steigern, indem lokale Nachfragesignale in umsetzbare Markterkenntnisse umgewandelt werden, die dazu dienen können, das Wachstum zu fördern oder Marktanteile in wettbewerbsintensiven Märkten zu sichern.

NIQ nutzt kaufbezogene Signale aus einem breiten Netzwerk von Einzelhändlern in lokalen Märkten und bietet damit einen umfassenden Überblick ("The Full View") über die Nachfrage in den einzelnen Produktkategorien sowie das Kaufverhalten der Kunden über alle Vertriebskanäle hinweg, was eine genauere Planung und Umsetzung ermöglicht.

"Mit GeoPurchase Audiences setzen wir die globale Reichweite von NIQ in lokale Strategien um, die dazu beitragen, dass jede Anzeige ihre Wirkung optimal entfalten kann", sagte Maureen Stapleton, Global Commercial Leader der Media Division. "Indem sie verstehen, wer kauft und wo Nachfrage besteht, können Marken in dem heutigen fragmentierten und stark regulierten Umfeld Wachstum vorantreiben. Wir bieten nun syndizierte GeoPurchase-Zielgruppen in 11 Ländern in Europa, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika an, wobei in diesem Jahr weitere Märkte hinzukommen werden. Dies ermöglicht es Kunden, Zielgruppen anzusprechen und die Leistung anhand der branchenweit umfassendsten globalen Verkaufsdaten zu messen."

Mit dieser Erweiterung können Marketingfachleute GeoPurchase Audiences nutzen, um:

Gebiete mit hoher Leistungsfähigkeit zu identifizieren und so das Wachstum der Kategorie voranzutreiben

Regionen mit unterdurchschnittlicher Leistung gezielt anzusprechen und so neue Käufer zu gewinnen

Marktanteile zu sichern und im Wettbewerb effektiver zu agieren

NIQs syndizierte GeoPurchase Audiences sind über führende Plattformen wie The Trade Desk, Cadent und AdSquare verfügbar, wobei eine weitere Ausweitung geplant ist. Benutzerdefinierte Zielgruppen sind derzeit in 28 Märkten verfügbar.

Über NIQ

NIQ (NYSE: NIQ) ist ein führendes Unternehmen im Bereich Consumer Intelligence, das ein umfassendes und zuverlässiges Verständnis des Kaufverhaltens von Verbrauchern liefert und neue Wege zum Wachstum aufzeigt. Durch die Kombination einer unübertroffenen globalen Datenpräsenz und detaillierter Verbraucher- und Einzelhandelsmessungen mit jahrzehntelanger Expertise in der KI-Modellierung entwickelt NIQ Entscheidungssysteme, die Unternehmen dabei helfen, komplexe Daten in sichere Maßnahmen umzusetzen.

Die globale Reichweite von NIQ erstreckt sich über mehr als 90 Länder und deckt rund 85 der Weltbevölkerung sowie mehr als 7,4 Billionen US-Dollar an weltweiten Konsumausgaben ab. Mithilfe von Cloud-basierten Plattformen, fortschrittlichen Analysen und KI-gestützten Erkenntnissen bietet NIQ The Full View und hilft Marken und Einzelhändlern zu verstehen, was Verbraucher kaufen, warum sie es kaufen und welche nächsten Schritte sie daraus ableiten sollten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.niq.com.

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