Zürich - Die wichtigsten Devisenpaare bewegen sich zum Wochenstart kaum von der Stelle. Damit kann der US-Dollar seine jüngsten Gewinne verteidigen. Die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran wurden zwar am Wochenende fortgeführt, wirklich klarer ist die Lage allerdings nicht, heisst es im Handel. Investoren warteten nun ab. Das Dollar/Franken-Paar kostet mit aktuell 0,8074 in etwa so viel wie am Morgen. Auch das Euro/Dollar-Paar ist mit 1,1458 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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