Die SAP-Aktie steht weiterhin unter Druck. Trotz stabiler Geschäftszahlen, einer erfolgreichen Cloud-Transformation und positiver Analystenstimmen fehlt es der Aktie aktuell an Kaufinteresse. Stattdessen dominieren Sorgen über mögliche KI-bedingte Veränderungen im Softwaresektor. Gute Zahlen reichen aktuell nicht aus Fundamental präsentiert sich SAP weiterhin solide. Das Cloud-Geschäft wächst, die Auftragseingänge entwickeln sich stabil und viele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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