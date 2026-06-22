Die Deutsche Telekom-Aktie startet schwach in die neue Woche und notiert nun unmittelbar an der bereits mehrfach thematisierten und wichtigen Unterstützungszone. Damit steht die in der letzten Analyse skizzierte Bodenbildung erneut auf dem Prüfstand. Noch ist das Setup nicht verloren, doch jetzt müssen die Käufer tatsächlich liefern. Genau jetzt sind die Käufer gefragt Rund um 26,32 € läuft nun der nächste Belastungstest. Die Aktie hat dort zwar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de