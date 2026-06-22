EQS Stimmrechtsmitteilung: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



22.06.2026 / 12:13 CET/CEST

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Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018 London, 22.6.2026 Überblick Meldung erfolgt nach Fristablauf Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt. 1. Emittent: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft 2. Grund der Mitteilung: Sonstiges 3. Meldepflichtige Person

Louis Moore Bacon 4. Namen der Aktionäre: Moore Global Investments, LLC, WIlmington, Delaware 5. Datum der Schwellenberührung: 16.6.2026

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 +

7.B.2)



Summe von

7.A + 7.B in %

Gesamtzah l der Stimmrechte des Emittenten Situation am Tag der

Schw ellenberührung

0,18 %

0,11 %

0,29 %

38 850 000 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anw endbar)

0,18 %

10,63 %

10,81 % Details 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle: A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören

ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt

(§ 130 BörseG

2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) Direkt

(§ 130 BörseG

2018) Indirekt

(§ 133 BörseG

2018) AT000969985 70 805 0,18 % Subsumme A 70 805 0,18 %

B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018

Art des Instruments

Verfalldatum

Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erw orben w erden können Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1

B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Cash Settlement Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Convertible Bond 23/06/2026 23/06/2026 Physisch 41 298 0,11 % Subsumme B.2 41 298 0,11 % 8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-

/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer

Name

Direkt kontrolliert durch Ziffer Direkt gehaltene Stimmrechte in Aktien (%) Direkt gehaltene

Finanz-

/sonstige Instrumente (%)

Total von beiden (%) 1 Louis Moore

Bacon 2 Moore Group

Holdings, LLC 1 3 MCM Group

Holdings,Inc 2

4 Kendall Management Investments,

LLC

3 5 Moore Capital

Holdings, LLC 4 6 Moore Capital

Advisors, LLC 5

7 Moore Capital Management,

LP

6

8 Moore Global Investments,

LLC

1

0,18 %

0,11 %

0,29 %

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

This is a CORRECTION to my previous notification submitted on the 19 June, we have calculated the notional amount of the convertible bond which by our calculation equates to

a shareholding of 41,298 shares as the strike price is 254.25

London am 22.6.2026



22.06.2026 CET/CEST

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