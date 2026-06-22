Zink-Bromid ist bei Groß batteriespeichern eine Alternative zur Lithium-Ionen-Technologie. Capac Energy übernimmt als Generalunternehmer die Entwicklung, den Bau und die technische Betriebsführung von Zink-Bromid-Großbatteriespeichern des US-amerikanischen Batterieherstellers Eos Energy. Capac Energy, bisher unter der Bezeichnung NALA Energy aktiv, will gemeinsam mit dem US-amerikanischen Batteriehersteller Eos Energy zinkbasierter Batteriespeicher nach Europa bringen. Beide Unternehmen haben ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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