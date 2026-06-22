Frankfurt - Philipp Nimmermann zieht in den Vorstand der Bundesbank ein. Der frühere Staatssekretär unter Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) wird Nachfolger von Burkhard Balz, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Regierungskreise in Baden-Württemberg berichtet.
Die Amtszeit des früheren CDU-Europapolitikers Balz endet im August. Die Spitzen der dortigen Koalition aus Grünen und CDU hätten sich am Wochenende darauf verständigt, Nimmermann für den Posten vorzuschlagen, sagten zwei mit der Sache vertraute Personen dem "Handelsblatt".
Nimmermann ist Mitglied der Grünen und der Wunschkandidat von Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz, der für die Personalie zuständig ist. Vor seiner politischen Laufbahn mit Stationen in Berlin, in Hessen und Schleswig-Holstein arbeitete Nimmermann 15 Jahre lang für die BHF-Bank (heute Oddo BHF), unter anderem als Chefvolkswirt.
Die Amtszeit des früheren CDU-Europapolitikers Balz endet im August. Die Spitzen der dortigen Koalition aus Grünen und CDU hätten sich am Wochenende darauf verständigt, Nimmermann für den Posten vorzuschlagen, sagten zwei mit der Sache vertraute Personen dem "Handelsblatt".
Nimmermann ist Mitglied der Grünen und der Wunschkandidat von Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz, der für die Personalie zuständig ist. Vor seiner politischen Laufbahn mit Stationen in Berlin, in Hessen und Schleswig-Holstein arbeitete Nimmermann 15 Jahre lang für die BHF-Bank (heute Oddo BHF), unter anderem als Chefvolkswirt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur