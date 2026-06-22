Frankfurt/Main - Der Dax ist am Montag nach einem halbwegs freundlichen Start bis zum Mittag in den roten Bereich abgerutscht. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.925 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,2 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Infineon, FMC und RWE, am Ende die Porsche-Holding, Volkswagen und Mercedes-Benz.



"Die Investoren sehen derzeit wenig Gründe, den Dax oberhalb der Kursmarke von 25.000 Punkten zu kaufen", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Kurz vor der anstehenden Sommerpause und den wichtigen Konjunktur- und Preisdaten in dieser Handelswoche halten sie sich besser an den Seitenlinien auf." Zusätzlich schwebten die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran als Damoklesschwert über den Köpfen der Marktteilnehmer.



Das Hin und Her der letzten Handelswochen habe bereits zu Ermüdungserscheinungen bei den Börsianern geführt und nun falle es immer schwerer, den Fokus auf dem Thema zu belassen, so Lipkow. "Der Themenkomplex ist äußerst verworren und wird von vielen Parametern beeinflusst. Selbst wenn sich die USA mit dem Iran einigen, können die Nebenkriegsschauplätze zu erneuten Eskalationen in der Nahost-Region führen."





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