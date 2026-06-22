London - Nach der Rücktrittsankündigung des britischen Premierministers Keir Starmer strebt der bisherige Bürgermeister von Greater Manchester, Andy Burnham, nach den Ämtern als Labour-Chef und Premier. Burnham kündigte am Montag an, dass er sich zur Wahl stellen werde.



"Das Land erwartet Stabilität, Ernsthaftigkeit und eine anhaltende Konzentration auf die Themen, die am wichtigsten sind - und genau das wird es auch bekommen", schrieb Burnham beim Kurznachrichtendienst X. Die Menschen wollten Fortschritte in den Bereichen Wirtschaftswachstum, Lebenshaltungskosten, öffentliche Dienstleistungen, Wohnungswesen und Chancen für die nächste Generation sehen. Er versprach einen "positiven Erneuerungsprozess" für Land und Partei.



Burnham kann im Nachfolge-Wettbewerb auch auf die Unterstützung von Ex-Gesundheitsminister Wes Streeting zählen, der zuletzt ebenfalls als möglicher Starmer-Nachfolger galt. Streeting bestätigte am Montag, dass er nicht gegen Burnham um den Parteivorsitz kandidieren werde. Andere aussichtsreiche Konkurrenten für Burnham sind nicht in Sicht.



Burnham ist seit der letzten Woche wieder Mitglied im britischen Unterhaus, dem er bereits von 2001 bis 2017 angehört hatte. Von 2017 bis 2026 war er Bürgermeister von Greater Manchester. Zwischen 2007 und 2010 bekleidete er bereits mehrere Ämter im Kabinett des damaligen Premierministers Gordon Brown.





© 2026 dts Nachrichtenagentur