KI-Agenten können in Unternehmen großen Schaden anrichten, etwa Datenbanken löschen. Die Kontrolle durch Menschen kann dabei Fehler nicht immer verhindern. Amazon hat derweil einen Prompt-Zusatz entdeckt, der Abhilfe schaffen kann. Normalerweise soll die Kontrolle durch Menschen verhindern, dass KI-Agenten in Unternehmen Schäden anrichten, etwa Datenbanken löschen. Dabei kommt in vielen Fällen das sogenannte "Human-in-the-Loop"-System zum Einsatz, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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