Renault und die Software République haben mit "cleveR insights" eine mobile Plattform zur Erfassung und Analyse urbaner Daten vorgestellt. Das System basiert auf dem Twingo E-Tech Electric und ist für den Einsatz bei Kommunen und öffentlichen Einrichtungen vorgesehen. Mit "cleveR insights" stellen Renault und die Softwarefirma République ein System vor, das Daten aus unterschiedlichen Quellen zusammenführen und für kommunale Anwendungen aufbereiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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