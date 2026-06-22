München (ots) -Westwing, Europas #1 im Beautiful Living E-Commerce, setzt seine Expansion im stationären Handel fort und eröffnet einen neuen Store in Frankfurt am Main. In zentraler Lage an der Ecke Kaiserstraße und Neue Mainzer Straße, nahe dem Willy-Brandt-Platz im Herzen der Stadt, markiert der neue Store einen weiteren Meilenstein in der Omnichannel-Strategie von Westwing. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen seine Position als führende Premium One-Stop Destination für Home & Living in Europa.Frankfurt zählt zu den dynamischsten und zahlungsstärksten Städten Deutschlands. Die Metropole vereint ein internationales, designaffines Publikum mit einem ausgeprägten Anspruch an Stil, Qualität und modernes Wohnen. Als einer der bedeutendsten Finanz- und Wirtschaftsstandorte Europas zieht die Stadt sowohl lokale als auch internationale Kundinnen und Kunden an, die Wert auf hochwertiges Design und einen urbanen Lifestyle legen. Mit dem neuen Store bringt Westwing seine kuratierte Welt des Premium Home & Living direkt in einen der anspruchsvollsten und trendbewusstesten Märkte Deutschlands und bietet Inspiration für zeitgenössische Innenausstattung, dezenter Luxus, sanfter Minimalismus und gemütliches Wohnen. Damit baut Westwing seine Store-Präsenz in Deutschland weiter aus.Auf über 300 Quadratmetern, verteilt auf Erdgeschoss und Galerieebene, befindet sich der Frankfurter Store in einem beeindruckenden historischen Gebäude, das den perfekten Rahmen für das Westwing Markenerlebnis schafft. Jeder Bereich wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet und lädt dazu ein, Inspiration für das eigene Zuhause zu entdecken. Sorgfältig inszenierte Wohnwelten präsentieren eine kuratierte Auswahl der Westwing Collection sowie Artikel ausgewählter Partnermarken. Natürliche Materialien, warme Holzelemente, sanfte Stoffe und erdige Farbtöne mit Akzenten in Ocean Blue schaffen eine atmosphärische Umgebung, die zum Verweilen, Entdecken und Inspirieren einlädt."Frankfurts internationaler Charakter, die ausgeprägte Affinität zu Design und die Bedeutung als führender Wirtschaftsstandort machen die Stadt zu einem äußerst attraktiven Standort für Westwing. Mit dem neuen Store können wir noch näher mit unseren Kundinnen und Kunden in Kontakt treten und unsere Omnichannel-Präsenz in einer der relevantesten Metropolregionen Deutschlands weiter ausbauen", sagt Dr. Andreas Hoerning, CEO von Westwing.Getreu dem Omnichannel-Ansatz von Westwing verbindet der Frankfurter Store persönliche Inspiration mit digitalem Komfort. Kundinnen und Kunden können Produkte vor Ort erleben und entdecken, während QR-Codes im gesamten Store direkten Zugang zum vollständigen Online-Sortiment bieten. Dank des integrierten Checkout-Prozesses lassen sich sowohl sofort verfügbare Artikel als auch größere Bestellungen bequem in einem einzigen Kaufvorgang abschließen. Darüber hinaus steht der Westwing Design Service für individuelle Einrichtungsberatungen zur Verfügung und unterstützt Kundinnen und Kunden dabei, ihre persönlichen Wohnideen in ganzheitliche Einrichtungskonzepte zu verwandeln. So entsteht ein nahtloses Einkaufserlebnis, das kuratierte Inspiration und persönliche Beratung verbindetDie Eröffnung in Frankfurt unterstreicht Westwings Ambition, die Superbrand im Designbereich zu werden. Nach erfolgreichen Store-Eröffnungen in deutschen Metropolen sowie Store-in-Store-Konzepten in Europa ergänzt Frankfurt die physische Präsenz von Westwing um einen weiteren wichtigen Standort. Jeder neue Store bringt die Welt von Westwing näher zu seiner Community von Design-Liebhaberinnen und -Liebhabern. Durch die Verbindung aus Inspiration, kuratiertem Design und persönlicher Beratung entstehen Orte, an denen die Marke auf greifbare und immersive Weise erlebt werden kann.Pressekontakt:LEA TUMCZYKlea.tumczyk@westwing.de+49 89 550 544 - 397Original-Content von: Westwing Group SE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162295/6299333