Zürich - An der Generalversammlung der Vereinigung Schweizerischer Assetmanagement- und Vermögensverwaltungsbanken (VAV) ist Vontobel-Co-Chef Georg Schubiger zum neuen Präsidenten gewählt worden. Er folgt damit auf EFG-Chef Giorgio Pradelli, der das Präsidium der Schweizerischen Bankiervereinigung übernehmen wird, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Seit 2024 war Georg Schubiger bereits Vizepräsident der VAV. Seine Wahl unterstreiche die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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