London - Der britische Premierminister Keir Starmer hat seinen Rücktritt angekündigt. Er gebe den Posten als Chef der Labour-Partei ab, sagte der 63-Jährige in einer Ansprache vor dem Regierungssitz 10 Downing Street. Andy Burnham will den scheidenden Premier beerben. Starmer beugt sich mit dem Rücktritt dem seit Wochen steigenden Druck aus seiner Partei. «Bei jeder Entscheidung, die ich getroffen habe, ging es darum, das Land, das ich liebe, an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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