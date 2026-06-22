Im Mai 2026 hat die KfW knapp 37.000 Förderanträge für neue Heizungen bewilligt. Rund 34.000 Förderungen erhielten die Bürger:innen für neue Wärmepumpen. Die Zahl der von der KfW bewilligten Anträge in der Heizungsförderung im Programm BEG-Einzelmaßnahmen betrug im Mai 2026 knapp 37.000 Anträge. Das geht aus Daten hervor, die das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) veröffentlicht hat. Damit ist das Interesse der Bürger:innen an neuen Heizungen auf Basis erneuerbarer Energien nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver