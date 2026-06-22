Die Deutsche Umwelthilfe hat eine Klimaklage vor dem Bundesverfassungsgericht angekündigt, sollte der Bundestag das Gebäudemodernisierungsgesetz wie im Entwurf vorgesehen verabschieden. Die Betriebserlaubnis für Gas- und Ölheizungen nach 2044 widersprechen der verfassungsrechtlich erforderlichen Klimaneutralität. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) bekräftigt anlässlich der heutigen Ausschussanhörung zum Gebäudemodernisierungsgesetz in Bundestag ihre Kritik an dem Gesetzesvorhaben. Aus Sicht der Umwelt- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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