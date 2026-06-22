© Foto: Andreas Gebert - dpaDie Aktien von Getty Images haben sich im frühen Handel nahezu verdreifacht. Der Grund: Die Zusammenarbeit mit OpenAI. Das ist aber nicht die einzige Ursache, für diesen kometenhaften Anstieg.In der Spitze stiegen die Aktien von Getty Images im frühen Handel am Montag um rund 200 Prozent. Der Grund: Getty gab am Sonntag in einer Erklärung bekannt, dass Bilder aus seiner Bilddatenbank in die Such- und Entdeckungsfunktionen von ChatGPT integriert werden. Finanzielle Details wurden nicht genannt, und es wurde auch nicht offengelegt, ob Gettys Bilder zum Trainieren zukünftiger OpenAI-Modelle verwendet werden sollen. Der extreme Anstieg im Handel am Montag wiederum hat aber noch einen anderen …
Enthaltene Werte: US3742751056,WSOOPENAIXXXDen vollständigen Artikel lesen
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