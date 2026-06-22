Europas Autowerte sowie die Firmen aus der Zuliefererbranche haben nach der jüngsten Gewinnwarnung von BMW einen schweren Stand. Experte Jose Asumendi von JPMorgan hatte die Prognosesenkung der Münchner als "Weckruf" bezeichnet. Das Jahresminus bei der BMW-Aktie summiert sich mittlerweile auf 35 Prozent. Im Bereich der Zulieferer mussten unter anderem die Papiere von Schaeffler ein Minus von rund 21 Prozent in knapp vier Wochen verkraften.Neben der Gewinnwarnung von BMW lastete ein Downgrade von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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