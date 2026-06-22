Luzern - Nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance soll der Iran bei den Friedensverhandlungen in der Schweiz zugestimmt haben, Inspektoren der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) wieder ins Land zu lassen. "Wir haben bei den Atomgesprächen große Fortschritte erzielt", sagte Vance am Montag vor Journalisten.



Die Rückkehr der Inspektoren sei "ein wichtiger Meilenstein" und der erste Schritt zur "dauerhaften Denuklearisierung oder zur endgültigen Beendigung eines Atomwaffenprogramms im Iran". Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baqaei, hatte zuvor die Gespräche über das iranische Atomprogramm heruntergespielt und gesagt, dass es nur eine sehr kurze Diskussion ohne Details gegeben habe.



Vance erwartet, dass die IAEO-Inspektionen, die bereits unter dem früheren JCPOA-Abkommen durchgeführt wurden, noch in dieser Woche wieder aufgenommen werden. Er nannte insgesamt vier erreichte Ziele: die Rückkehr der Inspektoren, die Schaffung eines Mechanismus zur Öffnung der Straße von Hormus, die Entwicklung eines Mechanismus zur "Konfliktvermeidung" für den regionalen Waffenstillstand im Libanon und die Intensivierung eines Prozesses für zukünftige Verhandlungen.





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