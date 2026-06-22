Das Startup Fryte erprobt sein Lösung für die Reservierung von Lkw-Ladestationen aktuell zusammen mit Traton Charging Solutions, MAN Charge & Go und vier Logistikern. Die Transportunternehmen können über die Plattform von Fryte dadurch Ladeslots in den Anlieferzonen von drei MAN-Werken vorab reservieren und in ihre Disposition einplanen. Es klingt wie ein maßgeschneidertes "Destination Charging" für 40-Tonner: Speditionen, die den Lkw- und Bushersteller ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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