Im Triwo Technopark in Bruchsal entsteht nach Angaben der Projektpartner Europas erster Großspeicher auf Basis von Zink-Bromid-Batterien. Entwickelt wird das Projekt von Capac Energy gemeinsam mit den Stadtwerken Bruchsal, der Triwo AG und der JP Holding. Die Anlage soll der Mitteilung vom Montag zufolge 36 Batteriecontainer umfassen und bis Ende 2026 in Betrieb gehen. Genauere Zahlen zu Leistung und Kapazität des geplanten Großspeichers nannte Capac Energy auf Anfrage von pv magazine nicht. Das Projekt setzt auf Batteriesysteme des US-Herstellers Eos Energy Enterprises. Die Zink-Bromid-Technologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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