Washington - Der frühere Fed-Präsident Alan Greenspan ist tot. Der Wirtschaftswissenschaftler, der als Vorsitzender der Federal Reserve unter vier US-Präsidenten diente, starb am Montag im Alter von 100 Jahren, wie mehrere US-Medien unter Berufung auf seine Familie berichten.
Greenspan war einer der am längsten amtierenden Fed-Vorsitzenden in der Geschichte der USA. Seine Amtszeit fiel in die sogenannten "Great Moderation", eine Phase der Stabilität von Mitte der 1980er-Jahre bis 2007, die durch niedrige Inflation, Kursgewinne an den Aktienmärkten und starkes Wirtschaftswachstum gekennzeichnet war. Gleichzeitig war seine Amtszeit von mehreren Finanzkrisen geprägt, darunter der Börsencrash von 1987 und das Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er-Jahre.
Kontroverser ist Greenspans Vermächtnis im Zusammenhang mit der globalen Finanzkrise 2008 und der darauffolgenden Großen Rezession. Obwohl der wirtschaftliche Zusammenbruch nach dem Ende seiner letzten Amtszeit als Fed-Vorsitzender Anfang 2006 eintrat, machten einige Kritiker seine "lockere Geldpolitik" in den Jahren zuvor für die Krise verantwortlich.
Greenspan war einer der am längsten amtierenden Fed-Vorsitzenden in der Geschichte der USA. Seine Amtszeit fiel in die sogenannten "Great Moderation", eine Phase der Stabilität von Mitte der 1980er-Jahre bis 2007, die durch niedrige Inflation, Kursgewinne an den Aktienmärkten und starkes Wirtschaftswachstum gekennzeichnet war. Gleichzeitig war seine Amtszeit von mehreren Finanzkrisen geprägt, darunter der Börsencrash von 1987 und das Platzen der Dotcom-Blase Anfang der 2000er-Jahre.
Kontroverser ist Greenspans Vermächtnis im Zusammenhang mit der globalen Finanzkrise 2008 und der darauffolgenden Großen Rezession. Obwohl der wirtschaftliche Zusammenbruch nach dem Ende seiner letzten Amtszeit als Fed-Vorsitzender Anfang 2006 eintrat, machten einige Kritiker seine "lockere Geldpolitik" in den Jahren zuvor für die Krise verantwortlich.
© 2026 dts Nachrichtenagentur