Trader-Interview mit Sascha Huber: SpaceX, Cloudflare, Rubrik, Snowflake & Zoom

In dieser Ausgabe des Trader-Interviews analysieren Andreas Bernstein und Sascha Huber die aktuelle Börsenlage und beleuchten ausgewählte Einzelwerte mit speziellem Fokus auf technische Signale, fundamentale ...
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