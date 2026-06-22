Die BYD-Aktie steht weiter unter Abgabedruck. Zum Auftakt in die neue Handelswoche verliert der Kurs des chinesischen NEV-Herstellers -2,4% und rutscht mit 8,60 € auf den tiefsten Stand seit August 2024. Inzwischen notiert das Papier gut -50% unter dem Rekordhoch von Mai 2025. Was steckt hinter dem Abverkauf und ergeben sich daraus Chancen für die Anleger? EU-Zölle treffen einen empfindlichen Nerv Im Mittelpunkt der jüngsten Verkaufswelle stehen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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