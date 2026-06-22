Berlin - Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt (CDU), setzt trotz angekündigtem Rücktritt von Premierminister Keir Starmer auf eine weiterhin verlässliche Zusammenarbeit von Berlin und London.
Hardt sagte der "Rheinischen Post", die Rücktrittsankündigung von Starmer verdiene Respekt. Er mache damit in einer schwierigen Lage den Weg frei für einen geregelten Übergang und einen Neustart der Labour-Regierung. Der CDU-Politiker erklärte, er gehe davon aus, dass das Vereinigte Königreich auch unter einer veränderten Regierung ein verlässlicher Partner im Rahmen der E3 bleiben und fest an der Seite der Ukraine stehen werde.
Hardt fügte hinzu, ein Richtungswechsel in wichtigen außen-, sicherheits- und europapolitischen Fragen werde innerhalb der Labour-Partei nicht propagiert und Labour behalte ihre breite Mehrheit im britischen Unterhaus. Das sogenannte E3-Format besteht aus den Staaten Frankreich, Großbritannien und Deutschland.
Hardt sagte der "Rheinischen Post", die Rücktrittsankündigung von Starmer verdiene Respekt. Er mache damit in einer schwierigen Lage den Weg frei für einen geregelten Übergang und einen Neustart der Labour-Regierung. Der CDU-Politiker erklärte, er gehe davon aus, dass das Vereinigte Königreich auch unter einer veränderten Regierung ein verlässlicher Partner im Rahmen der E3 bleiben und fest an der Seite der Ukraine stehen werde.
Hardt fügte hinzu, ein Richtungswechsel in wichtigen außen-, sicherheits- und europapolitischen Fragen werde innerhalb der Labour-Partei nicht propagiert und Labour behalte ihre breite Mehrheit im britischen Unterhaus. Das sogenannte E3-Format besteht aus den Staaten Frankreich, Großbritannien und Deutschland.
© 2026 dts Nachrichtenagentur