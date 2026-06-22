SpaceX nach Mega IPO - Euphorie trifft Neubewertung

SpaceX sorgt nach dem historischen Börsendebüt weiter für Dynamik am Markt. Die Aktie des unter dem Kürzel SPCX gehandelten Raumfahrtunternehmens verlor zum Wochenschluss zwar rund 3,6 Prozent auf 185 US Dollar. Auf Sicht von fünf Handelstagen steht dennoch ein Plus von mehr als 23 Prozent zu Buche. Die Marktkapitalisierung liegt inzwischen bei rund 2,4 Billionen US Dollar. Damit spielt der Konzern aus Starbase in Texas bereits in einer Liga mit den größten Technologiewerten der Welt.

Treiber der Dynamik bleibt die Kombination aus Raumfahrtgeschäft Starlink Netzwerk und KI Infrastruktur. Vor allem institutionelle Investoren setzen darauf dass SpaceX nicht mehr nur als Raketenanbieter wahrgenommen wird sondern als breit aufgestellter Infrastrukturkonzern für Kommunikation Datenverarbeitung und militärische Anwendungen. Das Unternehmen kontrolliert mittlerweile den größten Teil des kommerziellen Startgeschäfts. Gleichzeitig wächst das Starlink Segment mit hoher Geschwindigkeit weiter. Laut aktuellen Marktberichten befinden sich inzwischen mehr als 10.400 Starlink Satelliten im niedrigen Erdorbit.

Fundamental bleibt die Lage allerdings ambivalent. Für das Geschäftsjahr 2025 meldete die Gesellschaft einen Umsatz von rund 18,7 Milliarden US Dollar. Unter dem Strich stand jedoch weiterhin ein Nettoverlust von knapp 4,9 Milliarden US Dollar. Analystenschätzungen gehen davon aus dass SpaceX frühestens 2027 nachhaltig profitabel arbeitet. Für 2026 erwarten Marktbeobachter Erlöse von rund 35,9 Milliarden US Dollar sowie eine deutliche Verbesserung der operativen Marge.

Besonders aufmerksam verfolgen Investoren die Entwicklung des Starship Programms. Der Schwerlastträger gilt als Schlüsselprojekt für künftige Mond und Marsmissionen sowie für den Ausbau globaler Satellitenstrukturen. Gleichzeitig bindet das Programm enorme Mengen Kapital. Allein die geplanten Investitionen für 2026 dürften laut Analystenschätzungen mehr als 36 Milliarden US Dollar erreichen. Der freie Cashflow bleibt damit tief im negativen Bereich.

An der Börse überwiegt derzeit dennoch die Wachstumsfantasie. Mehrere Research Häuser verweisen auf den strukturellen Vorsprung im weltweiten Raumfahrtmarkt. Die Kombination aus wiederverwendbaren Raketen hoher Startfrequenz und eigener Satelliteninfrastruktur schafft Eintrittsbarrieren die Wettbewerber bislang kaum überwinden konnten. Selbst ambitionierte Konkurrenten wie AST SpaceMobile oder Blue Origin operieren deutlich kleiner.

Risiken bleiben jedoch sichtbar. Die Bewertung wirkt selbst im Vergleich zu großen US Technologiekonzernen ambitioniert. Anleger bezahlen aktuell vor allem künftige Marktanteile und langfristige Plattformeffekte. Hinzu kommen politische Risiken regulatorische Unsicherheiten sowie die starke Abhängigkeit von Elon Musk. Gerade institutionelle Investoren diskutieren zunehmend ob die extreme Kapitalintensität des Geschäftsmodells mittelfristig Druck auf die Margen ausüben könnte.

Analysten bleiben trotzdem mehrheitlich konstruktiv. Das durchschnittliche Kursziel bewegt sich laut aktuellen im Bereich von 188 US Dollar und liegt damit nur leicht über dem aktuellen Niveau. Nach dem explosiven IPO Lauf scheint sich die Aktie zunächst in einer Phase der Neubewertung zu befinden.

Space Exploration Technologies Corp. Fünf Minuten Chart

Betrachtungszeitraum: 15.06.2026- 22.06.2026. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: ariva.de

Charttechnisch hat sich das Bild nach der extrem volatilen Börsenpremiere etwas beruhigt. Seit dem Hoch im Bereich um 190 US Dollar dominiert ein kurzfristiger Abwärtstrend. Auffällig ist dabei die Serie tieferer Zwischenhochs, während sich das Papier zuletzt mehrfach knapp oberhalb der Zone um 150 bis 152 US Dollar stabilisieren konnte.

Genau dieser Bereich bleibt aus technischer Sicht die zentrale Unterstützung. Dort griffen Käufer in den vergangenen Handelstagen wiederholt zu. Sollte die Aktie diese Zone nachhaltig unterschreiten dürfte der Fokus rasch auf den Ausgabepreis des IPO rücken. Dieser fungiert als nächste markante Auffanglinie und besitzt hohe psychologische Relevanz. Auf der Oberseite bleibt dagegen das bisherige Allzeithoch im Bereich um 190 bis 195 US Dollar der entscheidende Widerstand. Erst ein dynamischer Ausbruch über diese Zone würde das kurzfristige Chartbild wieder klar aufhellen und Raum für eine neue Aufwärtsbewegung schaffen. Auffällig ist zudem das zuletzt deutlich rückläufige Handelsvolumen. Nach den hektischen ersten Handelstagen hat die Dynamik spürbar nachgelassen. Das spricht zunächst für eine Phase der Neuorientierung zwischen spekulativer Euphorie und wachsender Vorsicht.

Tradingmöglichkeiten

Turbo Open End Bull auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Space Exploration Technologies Corp. UN7RQD 5,18 118,172669 USD 118,172669 USD 2,97 Open End Space Exploration Technologies Corp. UN7RU4 1,97 156,228271 USD 156,228271 USD 8,32 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.06.2026; 13:45 Uhr

Turbo Open End Bear auf SAP SE

Basiswert Name WKN Briefkurs in EUR Basispreis Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Space Exploration Technologies Corp. UN8NZM 4,93 229,976682 USD 229,976682 USD -3,06 Open End Space Exploration Technologies Corp. UN9AE7 2,34 199,991891 USD 199,991891 USD -6,59 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 22.06.2026; 13:45 Uhr

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.