Im Vorfeld der Leitmesse Intersolar Europe fordert der Bundesverband Solarwirtschaft von der Bundesregierung, Netzanschluss- und Regulierungshemmnisse für Großbatteriespeicher abzubauen. Denn Batteriespeicher sind eine Schlüsseltechnologie für die Integration erneuerbarer Energien in das Stromnetz. Der deutsche Markt für Batteriespeicher wächst derzeit mit Rekordtempo. Allein im ersten Quartal 2026 sind mehr als zwei Gigawattstunden (GWh) zusätzliche Speicherkapazität in Betrieb gegangen. Besonders ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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