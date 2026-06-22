DJ Bayer arbeitet mit Iambic bei KI-Wirkstoffforschung zusammen

DOW JONES--Bayer arbeitet im Bereich der KI-gestützten Wirkstoffforschung mit Iambic Therapeutics zusammen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er mit dem US-Unternehmen eine Forschungskooperation vereinbart. Im Rahmen dieser Kooperation sollen mit Hilfe der KI-basierten Plattform des Partners Angriffspunkte und differenzierte Moleküle identifiziert werden. Iambic erhält eine Vorauszahlung sowie Meilenstein- und Lizenzgebühren in nicht genannter Höhe.

"Durch die Kooperation mit Iambic bündeln wir komplementäre Fähigkeiten, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu beschleunigen und die Entscheidungsfindung entlang der gesamten F&E-Wertschöpfungskette zu verbessern", sagte Juergen Eckhardt, Leiter Business Development & Licensing bei Bayer Pharmaceuticals.

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June 22, 2026 08:27 ET (12:27 GMT)

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