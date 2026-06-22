Die Auslegung von Photovoltaik-Anlagen und Batteriespeichern kann das Erlöspotenzial von Co-Location-Projekten erheblich beeinflussen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie des Hamburger Vermarktungsunternehmens Suena Energy, das 72 unterschiedliche Auslegungsszenarien für einen Netzanschlusspunkt mit 30 Megawatt analysiert hat. Je nach Konfiguration liegen die potenziellen Erlöse demnach zwischen rund 79. 000 und 169. 000 Euro pro Megawatt installierter Speicherleistung, jeweils ohne Berücksichtigung der Marktprämie. Den größten Einfluss auf die Erlöse haben nach Angaben des Unternehmens das Zusammenspiel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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