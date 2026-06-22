Angetrieben durch die Wiederverwendung von Trägerraketen, den Aufschwung von Satellitenkonstellationen und das wiederauflebende Interesse an der Erforschung des Mondes befindet sich der Raumfahrtsektor in stetigem Wachstum. Als zentraler Bestandteil der Anwendungen und strategischen Herausforderungen von morgen entwickelt sich der Weltraum zu einer unverzichtbaren Infrastruktur der Weltwirtschaft. von Alicia Daurignac, Fondsmanagerin von Echiquier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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